4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям быть предельно осторожными в условиях тумана. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В настоящее время сильный туман образовался практически по всей территории Минской области. Видимость на отдельных участках автодорог составляет около 170 м. ГАИ рекомендует автомобилистам двигаться в таких условиях с особой осторожностью, не превышать скорость, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать ситуацию на дороге", - сказали в Госавтоинспекции.

В случае вынужденной остановки необходимо парковать транспортные средства как можно дальше от проезжей части, в обязательном порядке включать аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из транспортного средства водителям надевать жилет повышенной видимости.

Пешеходам напоминают, что безопасность полностью зависит от них самих, и настоятельно рекомендуют особое внимание проявлять при переходе проезжей части, а в темное время суток - обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-