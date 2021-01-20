ГАИ рекомендует водителям и пешеходам быть особо внимательными в период перепада температур

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть особо внимательными в период перепада температур. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, в ближайшие сутки на территории Минской области ожидаются перепады температуры воздуха с минуса на плюс, в связи с чем на проезжей части дорог возможно образование гололеда, на отдельных участках дорог гололедицы.

"Водители, при движении выбирайте безопасную скорость движения и дистанцию, особенно будьте осторожны при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также на закруглениях, спусках и подъемах дорог. Избегайте резких торможений и необдуманных действий за рулем при совершении маневров. В целях безопасности также не забывайте пристегнуться и убедиться, что ваши пассажиры тоже пристегнуты ремнями безопасности", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам не рекомендуется переходить проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим автотранспортом. "При переходе дороги по пешеходному переходу, не оборудованному светофором, убедитесь, что водители транспортных средств находятся на безопасном расстоянии и начали торможение для того, чтобы вас пропустить. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами - это необходимое правило. Помните, что малейшая опрометчивость и невнимательность, особенно при неблагоприятных погодных условиях, ведут к дорожно-транспортным происшествиям. Будьте бдительны и берегите себя", - добавили в ГАИ.-0-