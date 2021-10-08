ГАИ рекомендует водителям и пешеходам учитывать погодные условия

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ настоятельно рекомендует водителям и пешеходам учитывать погодные условия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Несмотря на мягкую и теплую погоду в октябре, осень постепенно устанавливает свои традиционные погодные условия: туманы, дожди и первые заморозки, сокращение светового дня. В ближайшие дни синоптики прогнозируют колебания температуры от плюсовых до минусовых значений. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость движения, учитывать состояние проезжей части и видимость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов.

"Будьте внимательными при проезде пешеходных переходов, обеспечьте безопасную перевозку детей с использованием специальных удерживающих устройств. Помните, что в автомобиле все пассажиры должны быть пристегнутыми", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства. При применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. Пешеходам не следует рисковать собственной безопасностью.

Дорогу необходимо переходить только в установленных местах, убедившись при этом, что все автомобили успели остановиться. Необходимо обеспечить свою видимость, используя яркие части одежды и световозвращающие элементы.-0-