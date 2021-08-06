ГАИ рекомендует водителям и пешеходам в условиях дождя быть предельно внимательными

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам в условиях дождя быть предельно внимательными. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В дождливую погоду автолюбителям необходимо выбирать правильный скоростной режим, а также четко соблюдать дистанцию и боковой интервал. Эти правила нам диктует в первую очередь мокрое асфальтное покрытие, на котором резко уменьшается тормозной путь. При попадании в полосу дождя нужно сразу же плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений. Рекомендуется передвигаться по дорогам с включенным ближним светом фар. При проезде перекрестков и пешеходных переходов необходимо повысить внимание", - рассказали в ГАИ.

В свою очередь пешеходам следует быть собранными и осторожными при пересечении проезжей части.-0-