3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям избегать резких торможений и обгонов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Госавтоинспекция обращает внимание, колебания температуры воздуха и дождь способствуют образованию гололеда на дорогах. Опасность для дорожного движения также представляют туманы. Просим учесть эту информацию и настоятельно рекомендуем водителям выбирать при движении безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал", - рассказали в ГАИ.

Следует избегать резких торможений и по возможности такого опасного маневра, как обгон. Особенно быть предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог и при подъезде к пешеходным переходам. В темное время суток двигаться с минимальной скоростью движения в населенных пунктах, на дороге в любой момент может оказаться пешеход.

Пешеходам также быть осторожными, переходить проезжую часть только в установленных правилами местах, ни в коем случае не торопиться и смотреть всегда по сторонам, в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.-0-