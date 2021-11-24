24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям перестроиться на зимний стиль вождения. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже "переобувать" автомобили в зимние шины. Однако недостаточно к морозному сезону подготовить только автомобиль, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния проезжей части, отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Необходимо обдумывать каждое действие, управлять транспортом спокойно и аккуратно. Именно дисциплинированность, спокойствие и осмотрительность при вождении помогут преодолеть все трудности зимней дороги. Пешеходам же рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличиваются. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция с 25 ноября по 5 декабря проведет республиканскую профилактическую акцию "Зимние шины - безопасность для машины". Мероприятия направлены на предупреждение и профилактику ДТП в зимних условиях, пропаганду использования зимних шин. 26 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения с аналогичным названием, посвященный подготовке автотранспорта к эксплуатации в зимний период.

В эти дни будет организована широкая информационно-разъяснительная работа в СМИ и среди владельцев транспортных средств об основных сезонных рисках и угрозах безопасности. Сотрудники ГАИ напомнят владельцам транспортных средств о необходимости с 1 декабря эксплуатации автомобилей с зимними шинами, об ответственности за игнорирование этого требования ПДД, о правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях. Проведут мероприятия по пропаганде использования зимних шин.

С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой.

За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины (1 БВ - Br29). Повторное нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин.

Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 т. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, M S или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.-0-