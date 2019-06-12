ГАИ рекомендует водителям тщательно следить за своим состоянием в жару

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с тем, что в Беларуси установилась очень жаркая погода, ГАИ рекомендует водителям тщательно контролировать свое самочувствие за рулем, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

В жару водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция на нештатные дорожные ситуации значительно ухудшается. Все это является сопутствующим фактором совершения ДТП.

"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям контролировать свое самочувствие во время движения. Метеозависимым людям, у которых появляется усталость и недомогание, головокружение, вялость, сонливость, и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью. В целом не стоит долгое время находиться за рулем", - посоветовали в ГАИ.

Ощутив недомогание, водитель должен немедленно остановиться на обочине и отдохнуть. Тем, кто почувствовал нехватку воздуха, боль, головокружение, за руль категорически нельзя. Эти симптомы могут сигнализировать о тепловом ударе или сердечном приступе.

Специалисты призывают не оставлять в автомобилях детей даже ненадолго. Это опасно, так как может привести к ухудшению самочувствия ребенка и обмороку.

Парковать машину лучше в тени, а при движении следует следить за системой охлаждения, чтобы не допустить перегрева двигателя.-0-