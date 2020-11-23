ГАИ рекомендует водителям в гололед выбирать оптимальную скорость

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует водителям в гололед выбирать оптимальную скорость. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"На текущей неделе в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью возможны минусовые температуры. В условиях гололедицы Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать оптимальную скорость. Направление движения стоит менять постепенно, а повороты совершать на минимальной скорости. Особое внимание уделите подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта - из-за частого торможения автомобилей там образуются наледи", - рассказали в ГАИ.

Пешеход при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток должен обозначить себя световозвращающим элементом. Пешеход, на верхней одежде которого закреплен фликер, заметен при ближнем свете фар автомобиля за 150 м, а при дальнем - за 400 м. Без световозвращающего элемента видимость сокращается в несколько раз, особенно если прохожий одет в темную одежду. В этом случае даже на хорошо освещенной дороге он будет заметен лишь на расстоянии 25-40 м.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. При применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос, в связи с этим необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться.

Столичной Госавтоинспекцией на прошедших выходных зарегистрировано 115 ДТП, пострадавших нет (на прошлых выходных было зарегистрировано 128 ДТП, два человека получили телесные повреждения). Скачка аварийности, несмотря на периодически возникающие неблагоприятные погодные условия, не зафиксировано. В этой связи столичная Госавтоинспекция благодарит участников дорожного движения за внимательность и осмотрительность.-0-