ГАИ рекомендует водителям в гололедицу выбирать безопасную скорость и держать дистанцию

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в связи с ожидаемой в выходные гололедицей рекомендует водителям выбирать безопасную скорость и держать дистанцию, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до минусовых значений, в связи с чем на отдельных участках дорог возможно внезапное образование гололедицы. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными на дороге. "Убедитесь в исправности тормозной системы, стеклоочистителей, залейте "незамерзайку". Не превышайте скоростной режим, не совершайте рисковых маневров, увеличьте дистанцию и боковой интервал", - отметили в ГАИ.

Пешеходам же следует проявлять особую осторожность при пересечении проезжей части. "Нужно понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспорта. В связи с этим не следует рисковать собственной безопасностью, надо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости нужно обозначить себя световозвращающими элементами", - подчеркнули в Госавтоинспекции.-0-