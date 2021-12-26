ГАИ рекомендует выбирать для катания на санках и тюбингах закрытые для транспорта территории

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская Госавтоинспекция акцентирует внимание родителей на необходимости постоянного контроля за детьми, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С приходом снежной зимы дети активно проводят свободное время на свежем воздухе, катаясь на санках и тюбингах. Чтобы развлечение не завершилось трагедией, родителям необходимо убедиться, что их дети выбирают безопасные склоны.

ГАИ рекомендует выбирать горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях - школьных дворах, парках, стадионах. Необходимо исключить возможность съезда катающихся под колеса транспортных средств. "Ведь остановить санки или тюбинг, съезжая со склона на большой скорости, не так просто. Еще сложнее остановить автомобиль: не каждый водитель успеет отреагировать и вовремя нажать на педаль тормоза, увидев перед собой внезапно появившегося ребенка", - обратили внимание в ГАИ.

Кроме того, необходимо постоянно беседовать с детьми и напоминать им о простых правилах поведения на улицах и вблизи проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.-0-