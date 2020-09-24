ГАИ: родители должны собственным примером формировать у детей культуру поведения на дороге

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Время стать заметным!", направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток, а также на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости, пройдет в Беларуси 25 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Проблема гибели и травматизма пешеходов на дорогах страны остается актуальной. Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, самым распространенным видом ДТП является наезд на пешехода. Большая часть таких происшествий (55%) происходит по вине самих пеших участников дорожного движения. Связано это с игнорированием элементарных правил поведения на дороге: переход проезжей части в неустановленном месте, выход на запрещающий сигнал светофора, неожиданное появление на дороге из-за сооружений, деревьев, транспортных средств, движение по краю проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов.

Нередко на дорогах погибают и дети-пешеходы. Каждый третий несовершеннолетний участник ДТП является пешеходом. "В том, что дети пренебрегают правилами безопасного поведения на улице или просто не знают этих правил, прежде всего усматривается вина взрослых. Родители должны постоянно контролировать местонахождение детей, интересоваться, где ребенок играет, постоянно напоминать о том, что вблизи дорог нужно быть особенно внимательным и осторожным. Детей нужно учить не только на словах, но и собственным примером показывать маленьким пешеходам дисциплинированность и высокую культуру поведения на улице", - сказали в ГАИ.

Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции и других служб с проезжей части изымают несколько сотен лежащих или неадекватно себя ведущих пешеходов. В большинстве случаев эти люди находятся в состоянии алкогольного опьянения и не способны контролировать свое поведение. В каждом шестом ДТП с участием пешеходов эти самые пешеходы находятся в нетрезвом состоянии.

Согласно правилам дорожного движения, пешеходы должны двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а если их нет - по обочинам навстречу движущемуся транспорту. Это позволит увидеть приближающийся транспорт и своевременно среагировать при опасности. Переходить проезжую часть даже по пешеходному переходу нужно с особым вниманием, объективно оценивая дорожную ситуацию. Не исключено, что человек, находящийся за рулем, может плохо себя почувствовать либо отвлечься от управления как раз при проезде пешеходного перехода. "Ступайте на дорогу, только заранее убедившись, что водители вас пропускают. Помните, что транспорт мгновенно остановить невозможно, поэтому если вы неожиданно для водителя появитесь на дороге, то рискуете оказаться под колесами. И, самое главное, с уважением относитесь к другим участникам дорожного движения, не задерживайтесь на переходе, не разговаривайте по мобильному телефону, переходя дорогу, следите за сменой сигнала светофора", - призывают в ГАИ.

По статистике, более чем в половине случаев наезды на пешеходов происходят в темное время суток: многие из них на загородных неосвещенных или плохо освещенных дорогах вблизи населенных пунктов. В таких условиях водители зачастую просто не имеют объективной возможности вовремя заметить идущего по дороге человека.

Поэтому, чтобы гарантировать собственную безопасность, каждый пешеход в темное время суток должен быть обозначен световозвращающими элементами. Светоотражатель следует прикреплять так, чтобы он был виден со всех сторон. Световозвращающую повязку можно натянуть на рукав или закрепить на брюках, а подвеску пристегнуть булавкой к одежде так, чтобы она висела на высоте колена со стороны проезжей части. Лучше всего использовать сразу несколько фликеров - одновременно и с правой, и с левой стороны. А чтобы добиться максимального эффекта, можно надеть жилет повышенной видимости со вставками из световозвращающего материала. В таком жилете пешеход отлично виден издалека и днем, и ночью.

Исследование, проведенное зарубежными специалистами, показало, что использование пешеходного светоотражателя уменьшает риск наезда на пешехода в темное время суток на 85%. Во время эксперимента было установлено, что в темноте увидеть человека на дороге из салона автомобиля при ближнем свете фар можно лишь на расстоянии не более 30 м. При движении со скоростью 60 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает около 17 м. За эту же секунду водитель только успеет нажать на педаль тормоза, но автомобиль мгновенно остановить невозможно. Поэтому пешеход в такой ситуации, как правило, оказывается под колесами авто.

Пешехода, обозначенного фликерами, водитель в ближнем свете фар замечает на расстоянии до 130-140 м. В дальнем свете фар пешеходные катафоты видны на расстоянии до 400 м. Такая дистанция позволяет водителю предпринять необходимые меры, чтобы избежать наезда на человека.

Долгое время Госавтоинспекция проводит социальную кампанию, направленную на распространение и использование пешеходами и иными участниками дорожного движения световозвращающих элементов (фликеров). "Проводимая работа дает свои результаты - граждане с пониманием относятся к указанным требованиям правил дорожного движения, приобретая и используя такого рода предметы. Однако не следует считать, что ношение световозвращающих элементов делает пешехода неуязвимым. Главное помнить о постоянном соблюдении ПДД", - добавили в ГАИ.-0-