11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ с 11 по 14 февраля уделяет повышенное внимание предупреждению ДТП, сообщили БЕЛТА в главном управлении Госавтоинспекции МВД.
Территориальные подразделения ГАИ Витебской, Гомельской и Могилевской областей проводят масштабную отработку автодороги М8 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) с использованием негласного и смешанного контроля. К рейдовым мероприятиям подключены экипажи специального подразделения ДПС "Стрела" МВД.
По всей стране наряды ДПС уделяют повышенное внимание своевременному выявлению нетрезвых водителей, а также севших за руль без права управления. Для этого во всех областях и Минске проводятся специальные мероприятия под условным названием "Фильтр".
Кроме того, инспекторы усиленно контролируют соблюдение скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда пешеходных переходов и перекрестков. Административной ответственности не смогут избежать пешеходы, пренебрегающие требованиями ПДД и игнорирующие использование световозвращателей.
Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, учитывать погоду и дорожные условия, избегать резких маневров и повысить внимание при проезде пешеходных переходов. Обязательно нужно пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам следует быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, обозначать себя световозвращающими элементами.-0-