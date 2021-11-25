ГАИ с наступлением зимы рекомендует водителям и пешеходам быть внимательнее

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах, об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. "Короткий световой день, мокрый снег с дождем, ночные понижения температуры - все это может серьезно осложнить дорожную обстановку, - отметили в УГАИ. - Уважаемые водители, заранее притормаживайте вблизи пешеходных переходов. Будьте внимательны во дворах: там пешеходы чувствуют себя защищенными, а потому нередко теряют бдительность". Пешеходов призывают не пренебрегать световозвращающими элементами. Прежде чем пересекать дорогу, нужно убедиться, что водители вас пропускают. Переходя дорогу, не следует пользоваться наушниками и мобильными телефонами. За 10 месяцев этого года в Минске зарегистрировано 193 ДТП с пешеходами: 16 человек погибли и 188 травмированы. По вине самих же пешеходов произошло 65 ДТП, в результате чего 13 человек погибли, 55 получили травмы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!