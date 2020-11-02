ГАИ: школьные каникулы - повод напомнить детям ПДД

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 2 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:52 В Витебском районе машина сбила пешехода - женщина скончалась в больнице Происшествия
12:50 В Гродно милиционеры перехватили квадрокоптер с флагом Происшествия
12:49 ФОТОФАКТ: В Китае начался сбор урожая зеленых апельсинов Калейдоскоп
12:46 В Шкловском районе в аварии погиб пешеход Происшествия
12:42 Совмин определил новые подходы к подтверждению страны происхождения товаров при госзакупках Экономика
12:37 БГУ открыл новый сезон проекта "Студент на неделю" Общество
12:36 Электронная ярмарка вакансий для молодежи Минска пройдет 5 ноября Регионы
12:29 Цена Дома культуры на аукционе в Жодино выросла более чем в 700 раз Регионы
12:29 Выставка "Беларусь с Полесья начинается" к юбилею писателя Алеся Наварича открылась в НББ Афиша
12:26 Гончарова: развитие добровольческого движения востребовано в странах ШОС Общество
12:25 Марковский о карьере хоккеиста, тренерстве и открытии школы Спорт
12:19 Додон и Санду вышли во второй тур президентских выборов в Молдове В мире
12:19 ГрГУ им. Янки Купалы запускает профканикулы для старшеклассников Регионы
12:15 Легковушка сбила женщину на нерегулируемом переходе в Борисове Происшествия
12:13 ФОТОФАКТ: Последствия землетрясения в Турции В мире
12:06 Стрелявший в начальника межрайотдела ГАИ пенсионер предстанет перед судом Происшествия
12:00 Воздушное сообщение в Европе зимой может сократиться на 75% В мире
11:56 Температура воздуха в первой декаде ноября будет выше нормы - Белгидромет Общество
11:56 Число выявленных банками фальшивых денег в I полугодии снизилось на 22,4% Экономика
11:52 В Испании из-за увеличения случаев COVID-19 бастуют похоронные бюро В мире
11:49 Академия управления следует современному тренду "Образование через всю жизнь" - Ящук Общество
11:48 Минлесхоз предлагает обсудить использование капканов при охоте Общество
11:45 Акция "Не прожигай свою жизнь!" стартовала в Минске Регионы
11:44 В Израиле предприниматели устроили акцию протеста В мире
11:43 Два человека пострадали при столкновении легковушек в Мостовском районе Происшествия
11:42 МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек Происшествия
11:38 Беларусь и Международный торговый центр проведут онлайн-семинар по теме электронной торговли Экономика
11:33 До +16°С ожидается по западу Беларуси 3 ноября Общество
11:33 На подводном переходе нефтяной магистрали через Припять провели учения Регионы
11:31 В Толочинском районе борисовчанин похитил свыше 500 л дизтоплива Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
02 ноября 2020, 10:57

ГАИ: школьные каникулы - повод напомнить детям ПДД

Фото из архива
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьные каникулы - повод напомнить детям правила дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

У школьников появилось много свободного времени, в которое зачастую они предоставлены сами себе. В связи с этим ГАИ в очередной раз акцентирует внимание родителей на необходимости обучения детей правилам безопасного поведения вблизи дорог. Переходить проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам. Прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей.

"Постоянно контролируйте местонахождение вашего ребенка и интересуйтесь, чем именно он занимается. Объясняйте юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников или сооружений, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории. Очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю", - рассказали в ГАИ.

Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде и до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда. Объясняйте детям, что двигаться на велосипеде разрешено только по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Прикрепите к одежде своего ребенка повязку, нашивку, наклейку, значок или подвеску из световозвращающего материала. Это сделает его более заметным для водителей в условиях недостаточной видимости и в темное время суток.

Отвозя детей к местам отдыха, не забывайте о том, что они согласно ПДД должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см. При этом ребенок (как и все сидящие в автомобиле) должен быть пристегнут ремнем безопасности.

За прошедшие выходные в республике произошло 425 ДТП с материальным ущербом. Совершено 22 ДТП, в которых 5 человек погибли и 23 получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 148 водителей. Пресечено 398 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность ГАИ дети дороги
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива БГУ открыл новый сезон проекта "Студент на неделю"
Александра Гончарова. Фото из архива Гончарова: развитие добровольческого движения востребовано в странах ШОС
Фото из архива Температура воздуха в первой декаде ноября будет выше нормы - Белгидромет
Фото из архива Академия управления следует современному тренду "Образование через всю жизнь" - Ящук
Фото из архива Минлесхоз предлагает обсудить использование капканов при охоте
Фото из архива До +16°С ожидается по западу Беларуси 3 ноября
Главное
Фото из архива В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
В Беларуси выздоровели и выписаны 87 188 пациентов с COVID-19
Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 80% площадей
Выбор - на десятку! В комплексе Minsk World акция к Новому году - сразу десять новых домов и лучшие условия для покупки
Топ-новости
Совмин определил новые подходы к подтверждению страны происхождения товаров при госзакупках
ГАИ: школьные каникулы - повод напомнить детям ПДД
Академия управления следует современному тренду "Образование через всю жизнь" - Ящук
До +16°С ожидается по западу Беларуси 3 ноября
Беларусь и Международный торговый центр проведут онлайн-семинар по теме электронной торговли
На подводном переходе нефтяной магистрали через Припять провели учения
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 1 ноября задержаны около 300 человек
Беларусь и Сирия подтвердили высокий потенциал сотрудничества и необходимость его реализации
БГУ открыл новый сезон проекта "Студент на неделю"
Число выявленных банками фальшивых денег в I полугодии снизилось на 22,4%
Минлесхоз предлагает обсудить использование капканов при охоте
Марковский о карьере хоккеиста, тренерстве и открытии школы
Гончарова: развитие добровольческого движения востребовано в странах ШОС
Дни скидок пройдут в торговых объектах Минска в ноябре
Госатомнадзор пояснил порядок лицензирования БелАЭС
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.