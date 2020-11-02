ГАИ: школьные каникулы - повод напомнить детям ПДД

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьные каникулы - повод напомнить детям правила дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

У школьников появилось много свободного времени, в которое зачастую они предоставлены сами себе. В связи с этим ГАИ в очередной раз акцентирует внимание родителей на необходимости обучения детей правилам безопасного поведения вблизи дорог. Переходить проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам. Прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей.

"Постоянно контролируйте местонахождение вашего ребенка и интересуйтесь, чем именно он занимается. Объясняйте юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников или сооружений, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории. Очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю", - рассказали в ГАИ.

Ребенку до 14 лет запрещено выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде и до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда. Объясняйте детям, что двигаться на велосипеде разрешено только по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Прикрепите к одежде своего ребенка повязку, нашивку, наклейку, значок или подвеску из световозвращающего материала. Это сделает его более заметным для водителей в условиях недостаточной видимости и в темное время суток.

Отвозя детей к местам отдыха, не забывайте о том, что они согласно ПДД должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см. При этом ребенок (как и все сидящие в автомобиле) должен быть пристегнут ремнем безопасности.

За прошедшие выходные в республике произошло 425 ДТП с материальным ущербом. Совершено 22 ДТП, в которых 5 человек погибли и 23 получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 148 водителей. Пресечено 398 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.-0-