ГАИ: соблюдение ПДД станет залогом беззаботных праздников

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соблюдение правил дорожного движения станет залогом беззаботных праздников, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Грядут большие выходные, и многие водители отправятся в загородные путешествия. Один из наиболее важных моментов в поездке - подготовка автомобиля. Заблаговременно до отъезда необходимо позаботиться об осмотре машины. Обычно тщательно осматривают ходовую часть автомобиля и рулевое управление. Своевременная замена всех изношенных деталей может уберечь от внезапного ремонта в пути. Вспомните, когда проводилась последняя замена масла в машине. Перед поездкой водитель должен выспаться и хорошо отдохнуть, - рассказали в ГАИ. - Важно помнить про безопасность всех находящихся в машине, пристегнутые ремни безопасности, в том числе пассажиров, едущих сзади. Дети обязательно должны находиться в детских удерживающих устройствах".

Водителям следует проверить автомобильную аптечку и доукомплектовать ее недостающими средствами первой помощи. Употребление спиртных напитков и вождение машины - понятия несовместимые.

В соответствии со ст. 18.16 Кодекса об административных правонарушениях управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования, влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 БВ (1 БВ - Br27) с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения освидетельствования, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Пешеходам необходимо помнить, что пересекать проезжую часть можно только в установленных местах, не нарушая ПДД. "Осторожными на дороге нужно быть всем. В каждом случае за нарушение правил виновный неминуемо понесет ответственность. Кроме того, пешеходам отвечать приходится собственным здоровьем и жизнью. Изучайте правила дорожного движения сами, разъясняйте их детям, чтобы отдых и безопасное поведение на дороге были в радость, - добавили в Госавтоинспекции. - Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь".

В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.-0-