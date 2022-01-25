ГАИ: телефонные разговоры за рулем опасны

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонные разговоры за рулем крайне опасны. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Использование мобильного телефона во время вождения является широко распространенным, но крайне опасным явлением из-за того, что водителю приходится отвлекаться от процесса вождения. Исключения сделаны только для телефонов, оборудованных техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, - отметили в ГАИ. - Опасность телефонных разговоров, особенно написание сообщений в соцсети, объясняется тем, что во время таких бесед водители перестают смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, не замечают дорожные знаки и вообще не готовы к маневрам на дороге. Вероятность аварии при этом резко увеличивается. Доказано, что из 10 неожиданных случаев (остановка впереди идущей машины, выбежавший на дорогу ребенок и т.д.) 5 аварийных ситуаций вам гарантированы, если будете увлечены телефонным разговором".

Стоит обратить внимание, как меняется поведение водителя, когда он ведет разговор по мобильному телефону, держа трубку в руках. Он может ехать посередине двухполосной дороги, не реагируя на сигналы сзади и сбоку, может не пропустить пассажиров остановившегося трамвая и проскочить на красный сигнал. Причина многих ДТП отнюдь не мобильные телефоны. Опасны сами водители, разговаривающие по телефону за рулем или отвлекающиеся на написание сообщений.

Госавтоинспекция напоминает, что за разговор по мобильному телефону без гарнитуры во время управления транспортным средством влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа в размере до 2 базовых величин. За повторное правонарушение в течение года предусмотрен штраф в размере от 2 до 8 БВ.-0-