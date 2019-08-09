ГАИ усилит контроль на дорогах в предстоящие выходные

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные дни Госавтоинспекция в целях обеспечения безопасности дорожного движения усилит контроль за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

Сотрудники ДПС ориентированы на выявление пьяных автолюбителей, тех, кто пренебрегает скоростными режимами, правилами обгона и проезда пешеходных переходов. "В сфере особого внимания инспекторов окажутся и нарушения правил использования мотошлемов, ремней безопасности, световозвращающих элементов", - добавили в УГАИ МВД.

В Госавтоинспекции напомнили, что по 17 августа в стране проходит общереспубликанская декада "Гостехосмотр". Во время акции проводятся рейды по выявлению среди прочих нарушений фактов эксплуатации транспортных средств без техосмотра, поддельных отметок о том, что он пройден. Кроме того, правоохранители анализируют, как часто должностные лица организаций и индивидуальные предприниматели допускают к участию в дорожном движении транспорт без техосмотра.

В Беларуси в 2018 году на 13% выросло количество ДТП, причиной которых стали технические неисправности. Увеличилось число погибших и пострадавших в таких ДТП - на 67% и 74% соответственно.

Между тем статистика УП "Белтехосмотр" за 7 месяцев текущего года говорит о том, что число выданных разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении сократилось на 8,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.-0-