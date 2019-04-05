5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные, повышенное внимание наряды ДПС уделят выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

"В целях обеспечения безопасных условий движения в выходные дни ГАИ усилит контроль на дорогах страны, - проинформировали в Госавтоинспекции. - Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и пресечение грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов".

Повышенное внимание наряды ДПС уделят выявлению нетрезвых водителей и бесправников. "Кроме того, инспекторы будут усиленно контролировать соблюдение скоростных режимов, правил обгона, перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов и перекрестков. Административной ответственности не смогут избежать пешеходы, велосипедисты и возчики гужевых повозок, пренебрегающие требованиями правил дорожного движения, в том числе об использовании в темное время суток световозвращающих элементов", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция в связи с увеличением интенсивности движения на выездах из городов и загородных дорогах напоминает, что вождение в плотном транспортном потоке требует особого внимания. "Необходимо соблюдать скоростные ограничения, избегать ненужных перестроений и опережений, не выезжать без крайней необходимости на полосу встречного движения", - подчеркнули в Госавтоинспекции.-0-