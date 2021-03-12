ГАИ усилит контроль на дорогах в выходные дни

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения безопасных условий движения в выходные дни ГАИ усилит контроль на дорогах страны, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В ближайшие дни по прогнозам синоптиков на всей территории страны ожидаются нестабильные погодные условия: снег, метель, дождь, температура от минус 4 до плюс 8 градусов, на дорогах - гололедица. К тому же дорожную обстановку будет осложнять сильный порывистый ветер. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и дисциплинированными на дорогах", - рассказали в ведомстве.

В условиях порывистого ветра не следует оставлять транспортные средства вблизи деревьев и массивных конструкций. Необходимо учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Участки мокрой проезжей части могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия. Наиболее сложные условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог. Следует отказаться от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений. Нужно выбирать сдержанный стиль вождения, скорость движения в соответствии со складывающимися погодными условиями и с учетом состояния проезжей части, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при пересечении проезжей части даже по пешеходному переходу. Необходимо помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на мокрой, скользкой дороге. Ступать на пешеходный переход следует только заранее убедившись, что водители успели остановиться и вас пропускают. В условиях недостаточной видимости и темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.

В целях обеспечения безопасных условий движения в выходные дни ГАИ усилит контроль на дорогах страны. Сотрудники ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и пресечение грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

Повышенное внимание наряды ДПС уделят выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль, не имея права управления. Кроме того, инспекторы будут усиленно контролировать соблюдение скоростного режима, правил обгона, перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов и перекрестков. Административной ответственности не смогут избежать пешеходы, пренебрегающие требованиями правил дорожного движения, в том числе об использовании в темное время суток световозвращающих элементов.-0-