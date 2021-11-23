ГАИ усилит контроль за парковкой грузовиков и автобусов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии зимнего периода столичная Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением ПДД в части остановки (стоянки) водителями грузовых автомобилей и автобусов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Данные транспортные средства, стоящие с нарушением пункта 145.2 ПДД на улицах города, дворовых территориях и в жилых зонах, ограничивают обзор технических средств организации дорожного движения, ухудшают видимость и затрудняют движение, чем создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, а также в значительной степени затрудняют проведение работ коммунальными службами", - рассказали в ГУВД.

Госавтоинспекция напоминает, что остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере пяти базовых величин.

В случае совершения указанного правонарушения повторно в течение одного года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере десяти базовых величин.-0-