ГАИ в новогодние праздники усилила контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция 31 декабря проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения "Дорога ошибок не прощает!", направленный на профилактику ДТП, совершаемых в состоянии опьянения. Однако не только в этот день, но и до конца новогодних праздников ГАИ усилит контроль за состоянием водителей и пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

С 1 по 10 января 2022 года будет проведен комплекс профилактических мероприятий "Пьяному не место на дороге!", направленный на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, нарушений правил дорожного движения нетрезвыми пешеходами и велосипедистами. Сотрудники ГАИ проведут широкую информационно-разъяснительную работу о проблеме пьянства, последствиях участия в дорожном движении в состоянии опьянения, разъяснят ответственность за нарушения ПДД. При контроле за дорожным движением будет использоваться практика обмена нарядами ДПС между граничащими районами. К профилактическим мероприятиям по всей стране подключатся и наряды спецподразделения ДПС "Стрела".

В этом году за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано более 15 тыс. водителей. Повторно в течение года пьяными за руль сели 709 человек. По вине находившихся за рулем в состоянии опьянения произошло 247 ДТП, в которых 71 человек погиб и 282 получили травмы. Вместе с тем в состоянии опьянения совершено практически каждое второе ДТП по вине пешеходов (167) и каждое четвертое (31) - по вине велосипедистов.

Нередко рядом с нетрезвым человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие, которым под силу отговорить нетрезвого водителя от поездки или спрятать ключи от транспортного средства. В очередной раз Госавтоинспекция обращает внимание граждан на важность и необходимость сообщать по телефону 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на проезжей части или вблизи нее пьяных пешеходов и велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.-0-