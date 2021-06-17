ГАИ в пятницу и выходные дни отработает автодорогу Р23

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в пятницу и выходные дни отработает автодорогу Р23. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Как показывает статистика, в выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной - отсутствие внимания, спешка, а также несоблюдение участниками дорожного движения требований правил. В связи с увеличением транспортных потоков в пятницу и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 18 по 20 июня Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги Р23 Минск - Микашевичи в пределах Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов", - рассказали в ГАИ.

В эти дни особое внимание стражи дорог уделят выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и велосипедистов. Кроме того, без внимания не останутся водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам на пешеходных переходах, перевозят детей с нарушениями ПДД. Под особым контролем нетрезвые водители, а также лица, не имеющие права управления транспортными средствами. Факты нарушения правил обгона, маневрирования, несоблюдение скоростных режимов и торговля на улично-дорожной сети в неустановленных местах также будут пресекаться.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения соблюдать правила, быть предельно внимательными и дисциплинированными на дороге.

"Уважаемые граждане, если вы видите на дороге грубых правонарушителей, таких как нетрезвые водители авто- и мототранспорта, пешеходов (велосипедистов), находящихся на проезжей части дороги в состоянии опьянения, и другие правонарушения, создающие опасность для дорожного движения, просим незамедлительно сообщать о данных фактах на телефонную линию 102", - отметили в ГАИ.-0-