ГАИ в праздничные дни работает в усиленном режиме

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях обеспечения безопасных условий движения в пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами, в том числе в местах проведения праздничных рождественских мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

"Повышенное внимание - своевременному пресечению фактов нетрезвого вождения и управления без прав. Также инспекторы ДПС проверят соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования (особенно обгонов) и проезда пешеходных переходов. Усилен контроль и за соблюдением правил безопасной перевозки маленьких пассажиров. Ведь вместе с выходными начинаются зимние каникулы у школьников. А это значит, что родителям очень важно напомнить юным пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге и во время игр во дворе. Водителям стоит усилить бдительность при движении в жилых зонах и проезде пешеходных переходов", - рассказали в ГАИ.

В очередной раз Госавтоинспекция обращает внимание на важность и необходимость сообщать по телефону 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов и велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения. -0-