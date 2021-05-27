ГАИ в преддверии каникул рекомендовала взрослым напомнить детям ПДД

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендовала взрослым напомнить детям основные правила дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В рамках специального комплексного мероприятия "Внимание - дети!" и в преддверии Единого дня безопасности дорожного движения под девизом "Сохраним наше будущее!", который пройдет 28 мая, Госавтоинспекция Минской области проводит ряд профилактических мероприятий для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, - рассказали в ГАИ. - Сотрудники ГАИ совместно с юными инспекторами движения поучаствуют в различных акциях в учебных учреждениях. Во время бесед гости разъяснят школьникам основные правила безопасного поведения на дороге, обращая внимание на ношение световозвращающих элементов в темное время суток, акцентируют внимание и на безопасности пассажиров во время поездки, поскольку с начала года в ДТП большинство детей пострадало в качестве пассажиров".

Окончание учебного года и начало летних каникул - ответственный период как для самих школьников, так и для их родителей, поэтому очень важно взрослым напомнить детям основные правила дорожного движения, чтобы лето стало безопасным и счастливым для каждого ребенка.

Госавтоинспекция напоминает, что вовремя акции "Внимание - дети!" водителям всех транспортных средств при движении в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. "За нарушение этого требования, предусмотренного п.166.9 ПДД, в отношении водителей применяется административная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 18.13 КоАП. Кроме того, следует быть предельно внимательными при проезде дворовых территорий, пешеходных переходов и вблизи детских учреждений", - отметили в ГАИ.-0-