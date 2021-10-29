ГАИ в преддверии каникул рекомендует взрослым напомнить детям ПДД

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в преддверии каникул рекомендует взрослым напомнить детям правила дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебского облисполкома.

"Впереди осенние каникулы - чудное время, которое так ждет каждый школьник. Об уроках и домашних заданиях можно забыть на целую неделю. Но есть то, о чем забыть никогда нельзя, - безопасность", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Витебской области напоминает несколько простых правил. Родителям необходимо ежедневно повторять с маленькими участниками дорожного движения правила безопасного поведения на улице, следить за тем, чтобы дети их соблюдали, обеспечивать малышей световозвращающими элементами. Водителям, управляя транспортным средством, следует проявлять особое внимание в дворовых территориях, вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов.-0-