ГАИ в связи с морозами рекомендует водителям проверить техсостояние авто

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в связи с сильными морозами рекомендует водителям проверить техсостояние авто. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"В ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля. Особенно важно посмотреть исправность аккумуляторной батареи и системы обогрева, проверить плотность и уровень жидкости в системе охлаждения двигателя. Перед запуском двигателя рекомендуется на несколько секунд включить ближний свет фар, что благоприятно скажется на его дальнейшем запуске. Также нужно не забыть заполнить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью", - рассказали в ГАИ.

Как рассказал заместитель начальника отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Кирилл Буткевич, в связи с ухудшением погодных условий усилия сотрудников дорожной милиции будут направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности дорожного движения. Инспекторы ДПС будут обеспечивать проезд общественного транспорта к остановочным пунктам, оперативно предотвращать возникшие заторовые и аварийные ситуации, а также сопровождать колонны снегоуборочной техники. Помимо этого, все сотрудники ГАИ нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в затруднительную ситуацию.

В дальние поездки рекомендуется взять с собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон, буксировочный трос, лопату и термос с горячим чаем.

Кроме того, дорожная милиция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог. Не оставляйте свой автомобиль на краю проезжей части, чтобы не препятствовать нормальному движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.-0-