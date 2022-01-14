ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для стабилизации обстановки на дорогах страны в выходные дни Госавтоинспекция уделит особое внимание предупреждению ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

В приоритете - пресечение нарушений скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров. По-прежнему особое внимание будет уделено своевременному выявлению и отстранению от управления водителей, находящихся в состоянии опьянения и севших за руль, не имея на то права.

В темное время суток инспекторы отработают участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов, уделят повышенное внимание контролю за соблюдением ПДД пешеходами и велосипедистами, в том числе использованию ими световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

С 14 по 17 января территориальные подразделения Госавтоинспекции проведут масштабную отработку автодороги М10 Граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин. При этом будет применяться смешанный метод контроля за дорожным движением, организуемый одновременно на патрульных автомобилях и служебных автомобилях ГАИ без специальной окраски.

"В сложных погодных условиях водителям важно не просто соблюдать скоростной режим, а выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Во избежание попутного столкновения увеличить дистанцию. Избегать резких маневров и торможений, лишних перестроений. Повысить внимание при проезде пешеходных переходов, особенно при повороте налево и направо. Пристегнуться всем сидящим в автомобиле, уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей", - подчеркнули правоохранители.

Пешеходам важно помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, а при гололедице тормозной путь значительно увеличивается. "В связи с возможным обледенением тротуаров аккуратно приближайтесь к краю проезжей части и проявляйте повышенное внимание при движении по пешеходному переходу. Перед переходом убедитесь, что водители вас заметили, остановились и пропускают. Во время осадков и в темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами", - отметили госавтоинспекторы.

С начала года в стране в ДТП погибли 17 человек, 119 получили травмы. Большинство аварий произошло при сложных погодных условиях.-0-