ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах и возле мест отдыха

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах и в зонах отдыха. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

Сотрудники ДПС ориентированы на обеспечение безопасных условий движения, пресечение грубых нарушений ПДД водителями и пешеходами, оказание помощи участникам дорожного движения.

Инспекторы уделят особое внимание выявлению автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имеющих права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

"Пусть ничто не омрачит ваш отдых, соблюдайте ПДД и будьте уважительны друг к другу", - отметили в ГАИ.-0-