ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах страны

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:59 Резников: агрессии Украины в отношении Беларуси быть не может, иначе нас проклянут потомки В мире
13:52 Задержаны с поличным: в Гродненской области предприниматель дал взятку начальнику отдела местной организации Происшествия
13:51 МОК изучает вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпиадах Спорт
13:47 Доллар и евро на торгах 18 февраля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:42 В Гомеле водитель сбил трех пешеходов Происшествия
13:41 Савиных: с внесением изменений в Конституцию в Беларуси трансформируется политическая система Общество
13:37 В Жабинке открывается после реконструкции здание районного суда Регионы
13:28 Житель Мядельского района пытался дать взятку в $1 тыс. инспекторам ДПС Происшествия
13:28 Гомельчанин задержан за незаконный оборот наркотиков Происшествия
13:27 ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах страны Общество
13:23 Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете XXIV зимних Олимпийских игр Спорт
13:23 На ремонт и реконструкцию домов-интернатов Гродненской области в 2021 году затрачено более Br357 тыс. Регионы
13:19 Гуманитарная помощь от Беларуси будет передана сегодня Кубе Общество
13:16 Среди пассажиров загоревшегося парома в Ионическом море были граждане Беларуси Происшествия
13:12 В Житковичском районе при пожаре в хозпостройке погиб мужчина Происшествия
13:02 Литовский цугцванг: за 30 лет независимости Литва почти полностью разрушила свою экономику В мире
13:01 Замминистра транспорта и коммуникаций проведет 19 февраля прямую телефонную линию Общество
12:57 Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 6-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде Спорт
12:46 Белорусский биатлонист Антон Смольский занял 17-е место в олимпийском масс-старте Спорт
12:41 Ананич: любые перемены и преображения должны носить эволюционный характер Общество
12:34 Фильм о жизни и творчестве Михаила Финберга покажут 26 февраля Культура
12:34 Белорусский конькобежец Игнат Головатюк показал 2-й промежуточный результат на дистанции 1000 м Спорт
12:26 Глава МИД: экспорт белорусских товаров увеличился на 36,7%. Это наилучший результат с 2012 года Экономика
12:25 Бобруйчанка перевела виртуальному врачу из Лондона 11 тыс. евро и $4 тыс. Происшествия
12:25 Рогачук: все участки для голосования в Бресте готовы к референдуму Регионы
12:17 ФОТОФАКТ: В Витебске началась продажа билетов на концерты "Славянского базара" Культура
12:16 Предприятия "Беллегпрома" в 2021 году увеличили экспорт продукции почти на 20% Экономика
12:15 На "Союзной решимости" отработают проведение контратак с боевой стрельбой Общество
12:03 Макей: угрозу национальной безопасности Беларуси создало наращивание военного присутствия вблизи западных границ Политика
12:01 Гражданка Литвы задержана за незаконное пересечение белорусско-литовской границы Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
18 февраля 2022, 13:27

ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах страны

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях стабилизации обстановки на дорогах страны в выходные дни Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В приоритете контроль соблюдения скоростных режимов и правил маневрирования, правил проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров, пресечение нарушений со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток. По-прежнему особое внимание будет уделено своевременному выявлению и отстранению от управления водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также севших за руль, не имея на то права. С этой целью будут проводиться специальные мероприятия под условным названием "Фильтр", - рассказали в МВД.

Водителям важно не просто соблюдать скоростной режим, а выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Избегать лишних маневров и перестроений. Тщательно продумывать действия при совершении обгона и выезде на полосу встречного движения. Повысить внимание при проезде пешеходных переходов, особенно при повороте налево и направо. Пристегиваться всем сидящим в автомобиле, уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей.

Пешеходам важно помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно. Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, а перед выходом на проезжую часть убедиться, что водители вас заметили, остановили транспортные средства и вас пропускают. Во время осадков и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 63 человека, 360 получили травмы.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ дороги
Новости рубрики Общество
Андрей Савиных. Фото из архива Савиных: с внесением изменений в Конституцию в Беларуси трансформируется политическая система
Во время встречи. Фото МЧС Гуманитарная помощь от Беларуси будет передана сегодня Кубе
Фото из архива Замминистра транспорта и коммуникаций проведет 19 февраля прямую телефонную линию
Лилия Ананич. Фото из архива Ананич: любые перемены и преображения должны носить эволюционный характер
Во время учений. Фото из архива На "Союзной решимости" отработают проведение контратак с боевой стрельбой
Фото из архива В МВД заявили о готовности реагировать на провокации в период референдума
Главное
Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Макей: беспрецедентным нарастанием уровня напряженности в международных отношениях ознаменовался 2021 год
Профессор рассказала о симптомах COVID-19 в зависимости от возраста ребенка
Собрались в путешествие? ТОП-3 причин взять с собой карточку "Мировую" или "Мировую Black"
Топ-новости
Лукашенко: творчество Савицкого обогатило современную культуру и навсегда вошло в историю независимой Беларуси
Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 21 февраля в связи с референдумом
Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещении
Глава МИД: экспорт белорусских товаров увеличился на 36,7%. Это наилучший результат с 2012 года
Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира
Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 6-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде
Савиных: с внесением изменений в Конституцию в Беларуси трансформируется политическая система
Предприятия "Беллегпрома" в 2021 году увеличили экспорт продукции почти на 20%
ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах страны
Среди пассажиров загоревшегося парома в Ионическом море были граждане Беларуси
Гуманитарная помощь от Беларуси будет передана сегодня Кубе
Ананич: любые перемены и преображения должны носить эволюционный характер
Профессор: инкубационный период при омикроне составляет в среднем 2-3 суток
На "Союзной решимости" отработают проведение контратак с боевой стрельбой
Нацбанк расширил возможности для получения кредитных отчетов
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.