ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах страны

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях стабилизации обстановки на дорогах страны в выходные дни Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В приоритете контроль соблюдения скоростных режимов и правил маневрирования, правил проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров, пресечение нарушений со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток. По-прежнему особое внимание будет уделено своевременному выявлению и отстранению от управления водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также севших за руль, не имея на то права. С этой целью будут проводиться специальные мероприятия под условным названием "Фильтр", - рассказали в МВД.

Водителям важно не просто соблюдать скоростной режим, а выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Избегать лишних маневров и перестроений. Тщательно продумывать действия при совершении обгона и выезде на полосу встречного движения. Повысить внимание при проезде пешеходных переходов, особенно при повороте налево и направо. Пристегиваться всем сидящим в автомобиле, уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей.

Пешеходам важно помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно. Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, а перед выходом на проезжую часть убедиться, что водители вас заметили, остановили транспортные средства и вас пропускают. Во время осадков и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 63 человека, 360 получили травмы.-0-