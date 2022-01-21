ГАИ в выходные усилит контроль на М11 и на дорогах населенных пунктов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для стабилизации обстановки на дорогах страны в выходные дни Госавтоинспекция уделит особое внимание предупреждению ДТП, сообщили БЕЛТА в ГУ ГАИ МВД.

В приоритете пресечение нарушений со стороны уязвимых участников дорожного движения, особенно в темное время суток, непредоставление преимущества в движении пешеходам, участие в дорожном движении транспортных средств, необорудованных зимними шинами, правил перевозки пассажиров, в первую очередь - детей.

По-прежнему особое внимание будет уделено своевременному выявлению и отстранению от управления водителей, находящихся в состоянии опьянения и севших за руль, не имея на то право.

В темное время суток инспекторы отработают участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов. Уделят повышенное внимание контролю за соблюдением ПДД пешеходами и велосипедистами, в том числе в части использования ими световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

С 21 по 24 января территориальные подразделения Госавтоинспекции проведут масштабную отработку автодороги М11 граница Литовской Республики (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень. При этом будет применяться смешанный метод контроля за дорожным движением, организуемый одновременно на патрульных автомобилях и служебных автомобилях ГАИ без специальной цветографической окраски.

"Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают процесс управления автомобилем не только сложнее, но и опаснее. Госавтоинспекция призывает автомобилистов не забывать о зимнем стиле вождения: выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочных перестроений и резких маневров. Пристегиваться всем сидящим в автомобиле. Управлять транспортом спокойно и аккуратно. Учитывать, что время в пути в сложных погодных условиях увеличивается. Планировать свой маршрут с учетом возможных заторовых ситуаций, выезжать заранее", - подчеркнули в ведомстве.

В условиях снегопада основное для водителя - осмотрительность, низкая скорость и исключительная плавность движений. Торможение практически должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Направление движения нужно менять очень осторожно во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти. Также осторожно прибавляйте газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной скорости, для чего заранее снизить ее до минимума.

Следует быть предельно внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, а также мостах, путепроводах и эстакадах.

Пешеходам важно помнить: автомобиль невозможно остановить мгновенно, а при гололедице тормозной путь значительно увеличивается. "В связи с возможным обледенением тротуаров и заснеженностью аккуратно приближайтесь к краю проезжей части и проявляйте повышенное внимание при движении по пешеходному переходу. Перед переходом убедитесь, что водители вас заметили, остановились и пропускают. Во время осадков и в темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами", - добавили правоохранители.-0-