ГАИ в выходные усилит контроль в Борисовском, Слуцком и Солигорском районах

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Борисовского, Слуцкого и Солигорского районов ГАИ будет осуществлять усиленный контроль за дорожным движением при помощи нарядов ДПС других районов и спецподразделения "Гарпун". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции применят такие новые формы и методы работы, как негласный и смешанный контроль с использованием автомобилей стандартной окраски без опознавательных наклеек. Данные профилактические мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения травматизма.

Особое внимание правоохранители уделят выявлению водителей транспортных средств и пешеходов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Участников дорожного движения призывают не оставаться безразличными. Тех, кто владеет информацией, что транспортным средством управляет водитель в нетрезвом состоянии либо на проезжей части находится пьяный пешеход, просят сообщать об этом по телефону 102.-0-