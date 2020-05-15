ГАИ в выходные усилит контроль в местах массового отдыха граждан

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в выходные будет осуществлять охрану общественного порядка в местах массового отдыха граждан. На особом контроле - правила остановки и стоянки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Приближаются выходные. Многие отправятся на велопрогулки и сядут за руль мотоцикла. Не следует забывать о правилах безопасности. Не лишним будет напомнить, что употребление спиртных напитков и управление авто - понятия несовместимые. За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления такому лицу либо отказ от прохождения освидетельствования предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых (1БВ - Br27) с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 3 года", - рассказали в УГАИ.

Не место на дороге и бесправникам - за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут штраф в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Такая категория дел рассматривается судом.

Кроме того, родителям следует напомнить детям о правилах при движении на велосипеде, нахождении вблизи проезжей части и во дворе. Ни в коем случае нельзя упускать из виду малышей.-0-