ГАИ в выходные усилит контроль за безопасной перевозкой детей

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие вечер пятницы и выходные дни сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"Наряды ДПС уделят повышенное внимание водителям, игнорирующим использование ремней безопасности, специальных детских удерживающих устройств и мотошлемов, не соблюдающих скоростной режим, правила обгона и проезда пешеходных переходов. Особое внимание - сельской местности и дорогам местного значения, а также местам массового отдыха граждан, - рассказали в Госавтоинспекции. - Наибольшее количество пострадавших детей отмечается в выходные дни. К примеру, в прошлые выходные травмы получили 6 несовершеннолетних пассажиров".

Как отмечается, в первом полугодии этого года участниками ДТП стали 195 детей, из них 11 получили смертельные травмы. 7 погибших и 72 раненых ребенка были пассажирами транспортных средств.

В июле на дорогах страны погибли еще двое несовершеннолетних пассажиров, 20 - получили травмы. При этом 60% детей перевозились с нарушением правил.

В ГАИ подчеркнули: для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка. Детей, достигших 12-летнего возраста, или рост которых превышает 150 см, можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать ремнем безопасности. Нарушение правил перевозки пассажиров (детей) влечет ответственность в виде предупреждения или штрафа до 4 базовых величин. За повторное такое нарушение взыскивается штраф в размере от 2 до 8 БВ.

"Давайте вместе позаботимся о безопасности наших детей", - отметили в ведомстве.-0-