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05 февраля 2021, 20:30

ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах

Фото из архива
Фото из архива

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные ГАИ усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, управляющих транспортным средством, не имея на то права. Кроме того, наряды ДПС проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил обгона и проезда пешеходных переходов, использование ремней безопасности, а также световозвращающих элементов", - рассказали в ГАИ.

В сложных погодных условиях работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасности, своевременной организации работ по уборке снега и ликвидации зимней скользкости.

На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасные условия движения, организуют проезд общественного транспорта, сопровождение колон снегоуборочной техники, регулируют движение, контролируют соблюдение ПДД.-0-

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