ГАИ: водительское удостоверение купить невозможно

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рассказала, как обманывают граждан, предлагая им купить водительское удостоверение. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Недавно на зарубежных сайтах появилась реклама по продаже водительских удостоверений, выдаваемых экзаменационными отделами ГАИ Беларуси. По данным фактам проводится проверка. Но в ГАИ отметили, что купить водительское удостоверение невозможно.

Выдача водительского удостоверения регламентирована перечнем административных процедур по заявлениям граждан, утвержденным указом от 26 апреля 2010 года №200, и положением о порядке выдачи водительского удостоверения, утвержденным постановлением Совета Министров от 4 апреля 2011 года №441. Водителю или кандидату нужно лишь подать заявление с необходимыми документами, оплатить процедуру, сдать экзамены и после забрать удостоверение в назначенное время.

За этой простой на первый взгляд процедурой кроется целый комплекс мероприятий. На первоначальном этапе проверяются установочные данные лица, подлинность предъявляемых документов и их комплектность для проведения соответствующей административной процедуры. Далее во время обработки материалов проверку личности производит не только инженер, но и система в автоматическом режиме. После чего могут быть установлены факты нахождения лица в розыске, в том числе и за пределами Беларуси. Таким образом, получить водительское удостоверение соответствующей категории транспортного средства можно после проверки документов, сдачи теоретического и практического экзаменов.

Госавтоинспекция Минской области предлагает всем желающим 20 мая в 10.00, 12.00 и 15.00 по адресу: ул.Кальварийская, 27 в экзаменационном классе ГАИ принять участие в пробном тестировании знаний Правил дорожного движения. Процедура будет предоставлена бесплатно. В другие дни стоимость составит Br13.-0-