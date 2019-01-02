ГАИ задержала 215 нетрезвых водителей за праздничные выходные

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ задержали 215 нетрезвых водителей за прошедшие праздничные выходные. Всего за это время в Беларуси зафиксировано 830 ДТП с материальным ущербом. Произошло 30 аварий, в которых 6 человек погибли и 33 получили травмы, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Одно из смертельных ДТП случилось 1 января около двух часов ночи на автодороге Р-41 Слоним - Мосты - Скидель - граница Литвы в Гродненском районе. "Возле агрогородка Озеры 32-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан-Серена", не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево и опрокинулся. В результате происшествия пассажир, девушка 2002 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована, еще одна пассажирка 2004 года рождения погибла на месте. Водитель был пьян", - отметили в УГАИ.

Кроме того, как проинформировали в УГАИ МВД, за превышение скорости за выходные оштрафовано 558 водителей. Пресечено 383 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушение ПДД к ответственности привлечено 1,6 тыс. пешеходов, 329 пеших участников дорожного движения находились в состоянии опьянения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на текущей неделе Госавтоинспекция уделит повышенное внимание предупреждению ДТП с участием пешеходов. "Маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ приближены к местам массового передвижения пешеходов. В темное время суток инспекторы отработают участки автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженные риску совершения наездов на пеших участников дорожного движения. На особом контроле - наличие у пешеходов световозвращающих элементов", - подчеркнули в УГАИ.

В поле зрения сотрудников будут не только пешеходы-нарушители, но и водители, не соблюдающие правила проезда пешеходного перехода. "Нарушивший ПДД пешеход привлекается к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (1 БВ - Br25,5). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до пяти базовых. За нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, пешеходу грозит штраф от 3 до 8 БВ", - напомнили в Госавтоинспекции.-0-