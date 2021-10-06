Гайдукевич: Беларусь должна защищать свое информпространство, иначе нас раздавят и растопчут

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У зарубежных СМИ в Беларуси задача только одна - попытаться оказаться влияние на политическую повестку в стране. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны свое информационное пространство защищать так же, как они (западные страны. - Прим. БЕЛТА) свои ценности, свою информацию. Иначе нас раздавят, растопчут. Любая страна, которая позволяет просто отдать свое информационное пространство, потеряет и людей, и патриотическое воспитание, и информационную повестку, и все что угодно", - сказал Олег Гайдукевич.

Депутат убежден, что у зарубежных СМИ, которые регистрируются в Беларуси, задача только одна - попытаться оказаться влияние на политическую повестку в стране и продвижение ценностей своего государства. На это необходимо реагировать, подчеркнул политик.

"Например, я категорический противник того, что мы все-таки не приняли закон об иностранных агентах. Я буду его отстаивать и на этой сессии. К сожалению, не все госорганы это поддерживали. Почему это надо? Остались у нас зарубежные СМИ - делать им заставку "Вещает иностранный агент". Люди должны знать, что это средство массовой информации вещает как представитель Германии, США, Польши и отстаивает интересы этой страны. Это надо людям объяснять", - считает Олег Гайдукевич.-0-