Гайдукевич: Беларусь показала всей Европе, что такое настоящий суверенитет

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году Беларусь показала всей Европе, что такое настоящие суверенитет и независимость. Об этом заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Беларусь показала всей Европе два момента: первое - что такое настоящий суверенитет и независимость, потому что мы отстояли суверенитет и независимость; а второе - мы показали, что такое христианские ценности, о которых Европа забыла, а мы их сегодня прописали в Конституции (речь о проекте изменений Основного закона. - Прим. БЕЛТА), - отметил политик. - Поэтому хороший год".

В то же время Олег Гайдукевич обратил внимание, как сложился с этой точки зрения уходящий 2021 год для Литвы: "Размазали просто, как половую тряпку по географической карте Европы, потому что они вообще суверенитет потеряли. Все действия руководства Литвы - просто по команде Вашингтона в ущерб своих собственных национальных интересов". Не лучше, добавил депутат, шли в этом году дела и у Польши.-0-

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