Гайдукевич: Беларусь проводит независимую политику, Запад не хочет ей это прощать

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проводит независимую внешнюю политику, и Запад не хочет ей это прощать. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы не пошли под внешнее управление. Извините меня, но нам не звонят, как Украине, и не говорят, кого ставить министром. Мы, как Прибалтика, не ползаем на коленях, выполняя любые рекомендации против своего же народа. Когда литовское руководство воюет с БелАЭС, с транзитом грузов через свою территорию, они же сами по себе бьют. Но это потому, что там фактически внешнее управление. Беларусь под это внешнее управление не пошла, мы сами принимаем решения, сами управляем своей страной, нравится это кому-то или нет. Кто нам это простит? Никто", - сказал Олег Гайдукевич.

Он подчеркнул, что Западу хочется видеть "покладистую" Беларусь с другим внешнеполитическим курсом, которая бы выполняла все его указания. "Сказали нам, как Литве, Украине, санкции ввести - ввели. Сказали АЭС закрыть - закрыли. Литва мечтала построить АЭС и не смогла", - обратил внимание депутат.

Олег Гайдукевич добавил, что Западу также было бы удобнее сотрудничать с Россией образца 1990-х, в то время у страны не было никакого авторитета на международной арене. "Когда Россия встала на ноги - такая Россия никому не нужна", - отметил он.-0-