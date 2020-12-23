Гайдукевич: белорусская оппозиция живет прошлым, а не современной политической реальностью

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция живет прошлым, а не современной политической реальностью. Такое мнение высказал в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

"У нас многие белорусские политики всегда живут прошлым и не живут в текущем политическом моменте. Кто-то до сих пор живет вообще в 1996 году: как референдум закончился, он там и остался и живет в той политической реальности", - сказал Олег Гайдукевич.

Он подчеркнул, что государство не допустит переворота, насильственного свержения власти и антиконституционных действий.

"Происходит сильнейшее международное давление на Беларусь, пакеты санкций. Сейчас мы должны быть вместе, где общая позиция? - обратился депутат к главе партии БНФ Григорию Костусеву. - Санкции незаконны, приняты в нарушение всех международных норм, Устава ООН. Ни одной законной санкции в отношении Беларуси нет. Это просто геополитика: одним странам можно все, другим - ничего".-0-