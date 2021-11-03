Гайдукевич: ЕС не может справиться со своими странами, куда ему бодаться с Беларусью или Россией

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз не может разобраться с проблемами, которые существуют в странах - членах ЕС, поэтому не сможет противостоять Беларуси и России. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день Европейский союз не обладает той силой, чтобы реально влиять на ситуацию в какой-то стране. Они не могут разобраться с поляками, не могут разобраться с Венгрией, с мигрантами. Они не могут сейчас решить ни один вопрос, который действительно беспокоит европейских граждан. Куда им бодаться с Россией или Беларусью? Это все сказки", - убежден Олег Гайдукевич.

Политик заметил, что на двустороннем уровне европейские государства и страны, стремящиеся в ЕС, наоборот, договариваются с восточными соседями. В пример он привел соглашение между Германией и Россией о строительстве газопровода через Балтийское море "Северный поток - 2".

"Есть политика real, а есть красивые слова, - резюмировал депутат. - Нас абсолютно не пугает ни пятый, ни шестой, ни седьмой, ни восьмой (пакеты санкций. - Прим. БЕЛТА). С нами будут разговаривать. Наша задача - ни в коем случае не дрогнуть, отстаивать свои национальные интересы, спокойно, жестко, последовательно, с улыбкой на лице. Я вижу, что Президент никогда не дрогнет. От диалога мы никогда не откажемся, но ползать на коленях перед Европейским союзом нет смысла по одной простой причине: Европа нам сейчас ничего дать не может. Она себе ничего не может дать".-0-