Гайдукевич: мы гордимся своей историей и не дадим ее переписать

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы гордимся своей историей и не дадим ее переписать, сейчас это особенно важно, когда в отношении нас развязали войну. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич по итогам круглого стола "Историческая память: геноцид белорусского народа", который прошел в нижней палате парламента.

"Бандеровцы, лесные братья, латышский добровольческий легион СС, 15-я латышская добровольческая пехотная дивизия СС, Армия Крайова и прочие якобы борцы за свободу - это фашисты и преступники. Так было и так должно быть в нашей стране. Беларусь была и будет Брестской крепостью. Мы спасли Европу. Мы - Союз Советских Социалистических Республик. Мы гордимся своей историей и не дадим ее переписать, - отметил депутат. - И сейчас это особенно важно, когда в отношении нас развязали войну. Почему-то какие-то страны решили, что вправе учить нас, как жить, вводить санкции, поучать, говорить о том, что их ценности - единственные правильные, давить на нас".

По словам Олега Гайдукевича, "демократию" этих стран весь мир видел в Ираке, Ливии, Сирии и Украине. "Миллионы убитых, разграбленные и уничтоженные страны. Демократия, по их мнению, это русофобия, белорусофобия. Демократия - это значит, что Россия и Беларусь не имеют голоса на международной арене. И, как обычно, помогают им новые лесные братья и полицаи, предавшие страну, требующие санкций и войны. Если завтра Беларусь начнут бомбить, они найдут оправдание и этому. Но у них ничего не выйдет", - резюмировал парламентарий. -0-