Гайдукевич: мы сами будем строить свою страну без подсказок и давления извне

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы сами будем строить свою страну без подсказок и давления извне, заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич. Сегодня он проводит встречу с общественностью в рамках проекта белорусского общества "Знание" "В режиме правды" и подготовки республиканского референдума на базе БГАТУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя задача не только говорить, но и слушать. Это диалог, общенациональная дискуссия. И крайне важно, чтобы каждый белорус принял участие. Ведь это для каждого реальная возможность поменять жизнь в стране, сделать страну такой, какой ты хочешь. И причем эволюционно, без революций и каких-то потрясений. Высказать свое мнение, а потом отдать свой голос за свое мнение, - сказал Олег Гайдукевич. - Это возможность заглянуть на 10-15-20 лет вперед. То, что будет происходить в этом году, то, что будет происходить в феврале на референдуме, - мы должны понимать, что это новая эпоха развития страны. Я не побоюсь этого громкого слова. Это правда. И мы ее будем делать сами. Без подсказки извне, без давления извне. Мы все делаем сами".

По словам парламентария, ключ к успеху в развитии страны - делать все для народа. "Мы не пошли на поводу у Запада, у тех, кто давил страну и будет давить дальше. Мы будем делать так, как хотят наши люди. А мы все разные, у нас у всех разные взгляды. Но знаете, что нас всех объединяет, белорусов? Желание жить мирно, спокойно и эволюционно. Этого большинство людей хочет. И еще мы больше не хотим никогда начинать сначала, - отметил он. - А здесь я сегодня расскажу о том, что планируется поменять в Конституции, услышать мнение людей и рассказать, для чего мы это делаем. Потому что в первую очередь Конституция делается для людей, не для власти. Для людей, для народа, для тех, кто в этой стране живет, для молодежи в том числе".

Олег Гайдукевич подчеркнул, что такие дискуссионные площадки будут проходить по всей стране. "Каждый день эта работа будет вестись по всей стране. Депутатами, экспертами, неравнодушными людьми, лидерами мнений. Но я хочу подчеркнуть, что каждый белорус имеет право и должен принять в этом участие. В этом залог успеха нашей страны и залог успеха референдума", - констатировал он.-0-

Проректор БГАТУ: студентам важно владеть ситуацией по вопросам предстоящего референдума

Фото Оксаны Манчук