Гайдукевич: на белорусов льется немало вранья о переговорах по углублению интеграции в СГ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусов льется немало вранья о переговорах по углублению интеграции в Союзном государстве. Об этом сегодня, выступая в Палате представителей, заявил депутат Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий отметил, что в белорусском информационном пространстве развернулась настоящая война. "Сколько вранья, пропаганды вылилось на уши наших граждан, когда шли переговоры глав государств (по проблематике белорусско-российского сотрудничества в Сочи 7 декабря. - Прим. БЕЛТА)", - возмутился Олег Гайдукевич.

Самым главным средством в борьбе с этим он назвал создание собственного информационного контента и поддержку своих журналистов, СМИ. "Важно, чтобы везде звучала белорусская повестка, наше мнение по всем вопросам. Тогда мы сможем защитить свои национальные интересы", - резюмировал депутат.-0-

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