Гайдукевич на патриотическом конгрессе ЛДПБ: здравая позиция белорусов слышна во всем мире

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здравая позиция белорусов слышна во всем мире. Таким мнением поделился сегодня с журналистами депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич во время патриотического конгресса Либерально-демократической партии, который проходит в эти минуты в столичном "Президент-Отеле", передает корреспондент БЕЛТА.

Более тысячи человек участвуют в конгрессе ЛДПБ, посвященном предстоящему республиканскому референдуму по изменениям в Конституцию Беларуси. Среди приглашенных - делегаты партии изо всех регионов республики, представители дружественных политических партий, общественных организаций, гражданской общественности ближнего и дальнего зарубежья, дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси.

"Президент неоднократно говорил, что гражданское общество в Беларуси есть. Так вот же оно. Есть и Федерация профсоюзов, и "Белая Русь". Патриотов хватает. Посмотрите, как многократно за эти два года вырос и журналистский пул. Говорят, что нет среди нас молодежи, бизнесменов - вот они, тоже сегодня тут есть. В этот субботний день все собрались исключительно по собственному желанию. Задача сегодняшнего мероприятия не только узкопартийная. Мы позвали дружеские организации, "Патриотов Беларуси", коммунистов. Все, кто хотел высказаться, - мы дадим им слово. Можно иметь разные взгляды, но страна одна", - сказал Олег Гайдукевич.

Председатель ЛДПБ отметил, что предстоящий референдум важен для каждого белоруса. "Можем спорить о какой-то статье, но есть несколько путей развития страны: улица, революция, вмешательство извне. И никогда мы это не поддерживали. Здесь все политические партии должны стоять вместе. У нас разные программы, но в этом мы будем стоять вместе и до конца", - подчеркнул он.

"Вторая цель конгресса - рассказать, почему важно не просто прийти на референдум, почему мы поддерживаем проект обновления Конституции. Ведь для нас это шаг вперед. Мы хотим показать, что Беларусь в мире не одна и нас поддерживают много людей в Литве, Польше, Австрии, Германии, Сербии. Не говоря уже про Россию и Китай. Это миф, что мы одни. И сегодня здравая позиция белорусов слышна во всем мире", - заключил Олег Гайдукевич.-0-