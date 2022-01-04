Гайдукевич: на улице судьба Казахстана решаться не должна

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице судьба Казахстана решаться не должна, заявил корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Настораживает то, что вначале в Казахстане были только экономические требования, а сейчас уже там начинают использовать методички цветных революций, которые использовались на всем постсоветском пространстве, - сказал Олег Гайдукевич. - Не бывает хороших революций, не бывает хорошей улицы. На мой взгляд, как политика, власть Казахстана должна жестко пресекать любые попытки решения вопросов на улице, организаторов - привлекать к ответственности в рамках закона. А людям разъяснять, что на улице ничего никогда не решится, что надо только нормальным человеческим путем, путем диалога все решать".

По словам депутата, события в Казахстане, как и в Беларуси в свое время, разворачиваются по одной и той же методичке. "И еще один момент геополитический. Надо прекрасно понимать, что Казахстан крайне важен для Запада. Расшатать там ситуацию, потому что это ключ к Китаю и России. Никогда не было ни одной успешной улицы, которая бы не поддерживалась извне, - отметил он. - Я наблюдаю с тревогой за ситуацией в Казахстане. Это наш союзник по ЕАЭС. Это страна, где нам бы хотелось, чтобы всегда была стабильность, порядок и закон. Поэтому, на мой взгляд, власть в рамках закона должна проявить четкость и жесткость. На улице судьба Казахстана решаться не должна".-0-