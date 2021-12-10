Гайдукевич: на Западе любят предателей и готовы носить их на руках

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Западе любят предателей и готовы носить их на руках. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На Западе любят предателей и тех, кто разваливает страны. Посмотрите, кто там герой: Горбачев, Ельцин, Немцов, Шушкевич, Тихановская, Латушко, чеченский сепаратист. Лукашенко они ненавидят под одной простой причине - он не предал свою страну ни разу. Вот предателей там любят, людей, которые отстаивают интересы страны, - не любят", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

По его словам, если бы Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от союза с Россией и заявил о желании республики вступить в Европейский союз и НАТО, Запад бы носил его на руках, но при это страна была бы уничтожена. "И он (глава государства. - Прим. БЕЛТА) это прекрасно понимает. Он не хочет, чтобы его там носили на руках. Он хочет, чтобы люди здесь ценили то, что делается для страны", - заявил депутат.-0-