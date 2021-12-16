Гайдукевич: нам не нужны наблюдатели на референдуме от стран, которые вводят санкции

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам не нужны наблюдатели на референдуме от тех стран и организаций, которые ведут санкционную войну против нас. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что никаких внеочередных выборов президента Беларуси при наблюдении ОБСЕ не будет. Я смеюсь с некоторых аналитиков и политологов, которые все ждут повторения сценария 2010 года. Не будет больше так! - отметил депутат. - Нам не нужны наблюдатели на референдуме от тех стран и организаций, которые ведут санкционную войну против нас. Нам абсолютно все равно, какие оценки будут наших выборов от этих стран и организаций".

По словам депутата, мир поменялся: ни Россия, ни Китай, ни Беларусь, ни другие страны больше никогда не будут вести диалог о внутренней ситуации в своих странах. "Это наше дело и наши суверенные права. Мы не обсуждаем выборы в Литве, Польше или Украине. Это ваше дело. Никто не позволял вам обсуждать наши внутренние вопросы. Никаких диалогов именно на эту тему не будет. Мы готовы обсуждать реальные проблемы - терроризм, экологию, укрепление экономических связей. Выборы и референдум мы будем проводить для себя, не для вас! Ваши оценки наших выборов и референдума нас не интересуют!".-0-