Гайдукевич: нас всех объединяет одно - мы никогда не предадим свою страну

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нас всех объединяет одно: мы никогда не предадим свою страну, заявил во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я горжусь, что я делегат. Я не чувствовал никогда страх - я чувствую гордость, что я сейчас здесь стою на этой трибуне и пронесу это через всю жизнь. Я в этом уверен, - сказал Олег Гайдукевич. - Летом 2020 года мы увидели, что может быть, когда призывают политики решать судьбу страны на улице, ненавидеть друг друга, мы увидели, что может быть, когда лгут. Ведь это ложь, что бывает мирная улица. Это ложь, когда говорят: уберите правоохранительные органы и кровь не будет литься, никто не пострадает. Но посмотрите по сторонам: во всех странах, где убрали правоохранительные органы с улиц, десятки, сотни погибших, кровью все залилось. Зачем так лгать?"

Парламентарий отметил: судьбу страны нельзя решать на улицах и площадях.

"Кто виноват? Я отвечу. Те, кто говорил: выборы нас не интересуют, мы все быстро разберемся на улицах и площадях города Минска. Виноваты те, кто 26 лет получают финансирование. И я хочу прямо сейчас внести предложение. Мы имеем законодательство о том, чтобы политическая деятельность, финансируемая из-за рубежа, была запрещена. Но оно не работает, потому что они нигде не работают до сих пор. Кто-то трудовую книжку забыл в середине 1990-х, а кто-то никогда ее не получал. Что это за профессия - общественный активист? Ее не существует. Вот общественные активисты - люди, которые выходили сюда. Комбайнер, который пашет с утра до вечера, он вышел на эту трибуну. Вот что такое общественный активист", - подчеркнул он.

Олег Гайдукевич считает необходимым принять закон об иностранных агентах.

"Он назрел потому, что в отношении страны идет открытое вмешательство в наши дела и информационная война. Нам нужен этот закон, это мировой опыт. Помимо того, что мы жестко должны реагировать на внешнее вмешательство, мы должны развивать собственную политическую систему страны. Почему? На протяжении этих лет мы увидели, что если мы сами не развиваем политическую систему страны, то ее будут развивать за нас с помощью иностранных агентов и сил влияния. По-другому не бывает, - заявил он. - Действительно, нужен закон о политических партиях. Но я признаю и обращаюсь к Министерству юстиции: проведите честную перерегистрацию, уберите то, что не существует. Ну нет этих 15 партий. Оставьте столько, сколько есть. Пусть лучше новые партии потом возникнут, настоящие. С другой стороны, политические партии должны уметь брать на себя ответственность за судьбу страны. И я как вариант предлагаю: давать им конкретные направления, должности и пусть делом показывают. А если не справятся, то зачем такая партия?"

Депутат уверен: конкуренция в политическом поле важна и нужна.

"Но в основе всего должен быть патриотизм и любовь к Родине. Недопустимо, чтобы политики призывали к санкциям. Это дикость. Я не представляю ни одной страны мира, где политики, которые говорят, что они отстаивают национальные интересы, требуют ввести санкции в отношении собственного народа. Где это возможно? За это должна быть уголовная ответственность. Это еще одно мое предложение. Надо жестко отстаивать свои национальные интересы. А знаете, что нас всех объединяет? Мы все разных политических взглядов, но нас объединяет одно - мы не предадим свою страну, никогда не предадим. Я люблю Беларусь", - заключил он.

VI Всебелорусское народное собрание сегодня продолжает работу во Дворце Республики в Минске. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегаты - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-