Гайдукевич: не надо раскачивать спокойную страну и через социальные сети созывать молодежь

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любое несанкционированное мероприятие с участием неподготовленной молодежи может закончиться плачевно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Гайдукевич, комментируя призывы к несанкционированным молодежным акциям.

"Зачем раскачивать спокойную страну и через социальные сети, мессенджеры созывать людей? Когда проводятся мероприятия, не зная, зачем и для чего привлекается молодежь, все это заканчивается плачевно и для тех, кто это организовывает, и для тех, кто там участвует, потому что может быть все, что угодно. И мы это знаем по опыту других стран", - сказал Сергей Гайдукевич.

По его словам, подобные мероприятия должны проводиться исключительно с официального разрешения властей. "Мало ли, кто чем не доволен? Но есть же, в конце концов, граждане, которые, может быть, не хотят, чтобы в центре города были такие несанкционированные мероприятия и получилось что-нибудь несуразное. Если кто-то хочет в открытую поговорить - надо это делать, но не так и не через социальные сети созывать молодежь", - отметил сенатор.

Сергей Гайдукевич особо подчеркнул, что большинство молодых людей даже не понимает, зачем и куда их приглашают. "Разные люди есть. Есть те, кто искренне хочет прийти и что-то сказать, а другие хотят воспользоваться этой ситуацией и сделать какую-нибудь бучу. Это же молодежь. Тем более, если немногие даже понимают, для чего происходит это все. А кто-то, может, кликнет клич: нас обманывают, все происходит вот так, а давайте пойдем туда. Еще раз повторяю: все надо делать официально с разрешения властей, как это происходит в любой стране мира. Я даже пугать никого не хочу. И так все люди понимают, что если мероприятие собирается несанкционированно, и туда все подряд идут, и никто за это не отвечает - чем все это может закончиться", - добавил он.-0-

Призывающие к несанкционированным акциям пытаются использовать молодежь в своих целях - студент Отдельные фигуры подстраиваются под близкие молодежи форматы встреч, зовут ее якобы "потусоваться", а на самом деле используют неопытных молодых людей для своих целей.